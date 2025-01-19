الامارات | سبيت خاطر: لقب دوري أبطال آسيا ليس سبباً في تراجع نتائج العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يناير 2025

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، أن فوز العين بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا ليس سبباً في تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري في كل البطولات المحلية والدولية.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن التتويج باللقب القاري لم يجعل تركيز الفريق أقل في الموسم الحالي، بداعي تشبع اللاعبين بعد الإنجاز التاريخي، موضحاً: «النتائج التي حققها العين غير مرضية بالتأكيد، سواء لمحبيه أو للشارع الرياضي، خصوصاً أنه سفير لكرة الإمارات، وكان بمثابة الرقم الصعب في البطولات القارية».

وأضاف: «عقب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، تعرض الفريق للعديد من الظروف، مثل إصابة لابا كودجو، وتراجع مستويات بعض اللاعبين، ولكن يبقى أي فريق في العالم من الممكن أن يتراجع مستواه، والأهم هو كيفية العودة، وتجاوز هذه الفترة الصعبة».

وشدد سبيت خاطر على أن «الفوز بلقب دوري أبطال آسيا ليس سبباً في تراجع نتائج العين، إذ إن الفريق لم يكن موفقاً بسبب كثرة الأخطاء الدفاعية على سبيل المثال، إلى جانب عدم الاستقرار بتغيير المدرب، وهي من الأسباب الواضحة، خصوصاً أن المدرب الجديد يبحث عن التشكيلة المناسبة، ولم يستقر حتى الآن على تشكيلة ثابتة، ما جعل الفريق يفقد هويته، ولكن في الوقت نفسه أرى أن اللاعبين يتحملون جزءاً كبيراً من تراجع مستوى ونتائج الفريق».

وحول إقالة المدرب هيرنان كريسبو، وأنها لم تكن حلاً كافياً لمشكلات الفريق، قال: «بالفعل المشكلة لم تكن فقط في كريسبو، حيث إن الأخطاء الفردية والجماعية كانت كبيرة، وقد يكون من أسبابها المدرب الأرجنتيني، بسبب عناده مع بعض اللاعبين، والأخطاء الأخرى التي ارتكبها في التشكيلة، وتعامله مع المباريات، وبشكل عام كانت مشكلة صغيرة تفاقمت وأصبحت كبيرة».

أما بالنسبة إلى مسؤولية المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن نتائج الفريق، فقال: «جارديم يتحمل جزءاً من النتائج بعد مرور شهرين على توليه المهمة، لأنه جرب العديد من اللاعبين، ولم يستقر على تشكيلة ثابتة، وأستطيع القول إنه في الفترة المقبلة يجب أن يتماسك الفريق، والمدرب البرتغالي يقع على عاتقه دور كبير في تحسن أداء اللاعبين».

وعن الصفقات التي يحتاجها «الزعيم» في الفترة المقبلة، قال: «بالنسبة لي ذكرت في وقت سابق أنه يجب أن يتعاقد النادي مع مدافع وصانع ألعاب ولاعب وسط سوبر قوي، وذلك للمنافسة على البطولات، إذ أرى أن الباراغواياني كاكو لا يمكن الاعتماد عليه، قد يكون في الموسم الماضي كان مستواه أفضل بالفعل، ولكن في الموسم الحالي تراجع بشكل كبير، كما أنه في حال غياب لابا يجب أن يكون هناك بديل، لأن سفيان رحيمي مكانه في مركز الجناح».

في المقابل، شدد على أنه لا يمكن القول إن موسم العين انتهى، وقال: «العين لا يمكن أن يركز فقط على الاستعداد لكأس العالم للأندية 2025، لأن الموسم لم ينتهِ، ولا نعلم ماذا يمكن أن يحدث في النصف الثاني منه».