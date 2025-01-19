الامارات | الوحدة يأمل إنقاذ موسمه بـ «كأس التحدي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوحدة إلى إنقاذ موسمه عندما يلتقي مع الوكرة القطري على لقب كأس التحدي، الساعة الثامنة مساءً، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في ختام سلسلة لقاءات احتفالية كأس السوبر الإماراتي - القطري، بعدما أقيمت أخيراً ثلاث مباريات جمعت الريان مع شباب الأهلي على درع التحدي، والنصر مع قطر على كأس السوبر، والسد مع الوصل على درع السوبر.

ويدخل «العنابي» اللقاء بمهمة إنقاذ موسمه بتحقيق لقب بطولة، خصوصاً أنه غادر مسابقة كأس رئيس الدولة من دور الـ16 بخسارته أمام الوصل 1-3، بينما خرج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم فوزه على الشارقة ذهاباً بهدف دون رد، قبل أن يخسر في الإياب 2-4، ورغم أن «صاحب السعادة» يحتل المركز الثالث في لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إلا أنه يبدو نظرياً بعيداً عن المنافسة لابتعاده عن الشارقة المتصدر بفارق تسع نقاط، لذلك فإنه يأمل اليوم عدم إهدار فرصة التتويج بلقب.

ونتيجة لتراجع نتائج الفريق قرّرت إدارة الوحدة إقالة المدرب النرويجي روني دايلا، وتعيين المدرب السلوفيني داركو، لقيادة الفريق.

في المقابل، لا يعيش الوكرة القطري أفضل فتراته، إذ إنه لم يحقق أي انتصار منذ أكثر من شهرين، عندما فاز على أم صلال في الدوري بثلاثة أهداف دون رد في الأول من نوفمبر العام الماضي، بينما تعادل بعد ذلك مع الشمال في كأس المحترفين، وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2، وخسر في البطولة نفسها من رافشان الطاجيكي، أما في الدوري خسر ثلاث مباريات متتالية أمام كل من الغرافة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والشمال بثلاثة أهداف دون رد، وأخيراً بنتيجة كبيرة أمام الأهلي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وأعلن فريق الوكرة ضم المدافع الفلسطيني ميلاد تير مانيني، ليكون داعماً للفريق قبل لقاء الوحدة، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، حققها من 12 مباراة.