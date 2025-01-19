الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس التحدي
الوحدة - الوكرة 20:00
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء - مانيما 20:00
صن داونز - الجيش 20:00
ريال مدريد - لاس بالماس 19:15
إيفرتون - توتنهام 18:00
نوتنغهام - ساوثهامبتون 18:00
مانشستر يونايتد - برايتون 18:00
إيسويتش - مانشستر سيتي 20:30
كأس الكونفيدرالية
الصفاقسي - أونزي 17:00
المصري - بلاك بولز 20:00
الزمالك - إنيمبا 20:00
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