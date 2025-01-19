اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس التحدي

الوحدة - الوكرة 20:00

دوري أبطال إفريقيا

الرجاء - مانيما 20:00

صن داونز - الجيش 20:00

- لاس بالماس 19:15

إيفرتون - توتنهام 18:00

نوتنغهام - ساوثهامبتون 18:00

مانشستر يونايتد - برايتون 18:00

إيسويتش - مانشستر سيتي 20:30

كأس الكونفيدرالية

الصفاقسي - أونزي 17:00

المصري - بلاك بولز 20:00

الزمالك - إنيمبا 20:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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