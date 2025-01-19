شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يقرر إلغاء وترحيل مواعيد البطولات بعد وفاة محمد يحيى ناشئ الشمس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 12:41 ص

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسميا يعلن من خلاله تعديل وإلغاء مواعيد بطولات في الموسم الجاري، وذلك بعد وفاة محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس، خلال مشاركته في بطولة بلاك بول، مساء الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته بالمباريات.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

ينعي الاتحاد المصري للاسكواش ببالغ الحزن والأسى اللاعب محمد يحيي سباعي، الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومراعاةً لهذا الحدث الجلل، يعلن الاتحاد المصري للإسكواش ما يلي:

1. إلغاء بطولة منطقة القاهرة: تم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

2 ترحيل بطولة كأس مصر * سيتم إقامة بطولة كأس مصر في الموعد المحدد سابقًا لبطولة منطقة القاهرة.

3. التشديد على الإجراءات الطبية: يؤكد الاتحاد ضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع، مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركه بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه 1 فبراير 2025.

4- مراعاة الظروف الخاصة: يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.