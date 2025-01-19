شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: كولر يتحمل هزيمة الأهلى من أورلاندو.. والهجوم على الشناوى مبالغ فيه والان مع تفاصيل الخبر

يرى أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتحمل خسارة فريقه أمام أورلاندو التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أشرف، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كولر يتحمل المسئولية كاملة عن هزيمة الأهلي من أورلاندو، والأهلي ليس في حاجة إلى تدعيمات كثيرة في الانتقالات الشتوية الجارية، والفريق يضم لاعبين مميزين، ولكنه يعاني من الإصابات والغيابات التي ضربت صفوفه".

وأكد أن محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد، وما يتعرض له من هجوم على أدائه في الفترة الماضية مبالغ فيه، ويؤدي ما عليه بشكل جيد.