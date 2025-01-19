شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض محمود علاء لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع محمود علاء مدافع الزمالك والسويحلي الليبي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوف زعيم الثغر في الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري.

ورحب محمود علاء بفكرة الانضمام إلى نادي الاتحاد، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي نادي في الوقت الراهن بعد فسخ عقده مع النادي الليبي منذ فترة، ويعد زعيم الثغر أكثر الأندية بضم مدافع الزمالك السابق.

عى جانب آخر، وصلت المفاوضات بين مسئولي نادى الزمالك ونظرائهم في الاتحاد السكندرى إلى مراحل متقدمة بشأن انتقال مصطفى الزنارى مدافع القلعة البيضاء إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن نادى الاتحاد السكندرى لم يحدد قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في الفترة الحالية، وهو العقبة الوحيدة التي تمنع انتقال مصطفى الزنارى إلى صفوف زعيم الثغر خلال ميركاتو يناير.

وأوضح المصدر أنه خلال الساعات المقبلة سيستقر مسئولو الاتحاد السكندرى على الراحلين عن القلعة البيضاء ومعرفة موقف قائمة سيد البلد وبعدها سيتم حسم موقف مصطفى الزنارى من الانتقال إلى سيد البلد خلال الانتقالات الشتوية.