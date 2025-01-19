شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مرموش الأسبق يكشف حقيقة رفضه عرض الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف متولي محمد مدرب عمر مرموش الأسبق خلال فترة لعبه مع ناشئي في وادي دجلة عن رغبة الأهلي السابقة في ضمه.

وقال متولي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "دربت مرموش، في مدرسة وادي دجلة، وهو لاعب ذو عقلية كبيرة وموهبة عظيمة في كرة القدم وعقليته هي من ساهمت في وصوله لهذه النقطة".

وأضاف: "مرموش في مرحلة الناشئين اتعرض عليه الانضمام للأهلي والمقاولون العرب، ولكنه كان يفكر في الاحتراف من سن الـ 14 عامًا".

وتابع: "مرموش كان يأكل بشكل جيد، ولديه مواعيد نوم محددة، ودربت مرموش في وقت سابق، وأي مدرب في العالم سيعمل معه سيجد منه استيعاب رهيب في تنفيذ التعليمات".

واستطرد: "عقلية مرموش منذ الصغر كانت التفكير في الاحترف الخارجي، واللاعب لم ينضم للأهلي لأنه فضل الاحتراف، وكان من الممكن أن يتمسك به الأهلي ويرفع سعره، وهو ما كان سيعيقه عن تحقيق حلم الاحتراف".

وأردف: "أشكر المهندس ماجد سامي على ما قدمه لـ مرموش، وكذلك والده الذي كان يتابعه بشكل جيد، وكان يحضر مباريات نجله، وشخصية عمر موزايه لتفكير والده، الذي كان يعرف رغبة ابنه في الاحتراف".

وواصل: "مرموش منذ بدايته في كرة القدم كان يلعب في مركز الجناح، وكابتن أحمد حسام ميدو كان بيحاول معاه يلاعبه في مكان الاسترايكر".

واختتم: "مرموش "مستريح" ماديا وكنت أتحدث معه دايما وأقول له.. ليه بتتعب نفسك في الكورة؟.. كان يرد قائلا: "بحبها، وممكن أضحى بأي حاجة علشانها ومحتاج العالم كله يتكلم عني".

واختتم مدرب مرموش السابق: "أتوقع تألق مرموش مع مانشستر سيتي بنسبة 100%، واللاعب لديه عقلية متيمزة".