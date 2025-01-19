شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: الأهلى يحتاج 7 لاعبين.. وهدف ربيعة صحيح وضربة جزاء غير محتسبة لياسر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عادل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، عن أهمية تدعيم الأهلي بـ7 لاعبين على الأقل في انتقالات يناير الحالية حتى يستطيع الاستمرار في المنافسة على البطولات التي سيشارك فيها، أهمها كأس العالم للأندية، وأن الخسارة اليوم ناقوس خطر على المدير الفني للأهلي الذي يجب أن يغير من فكره الخططي مع الفريق الأحمر؛ بسبب الأخطاء المتكررة في الدفاع والتمركز الخطأ للاعبي خط الدفاع.

وأضاف نجم الأهلي السابق: إن الطاقم الموريتاني لم يكن موفقا اليوم في قراراته خلال مباراة أورلاندو، وهناك هدف صحيح ملغى لرامي ربيعة، بالإضافة إلى ركلة جزاء غير محتسبة لياسر إبراهيم نتيجة تهور مدافع أورلاندو الجنوب أفريقي.

خسر فريق الأهلي من أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بيراتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية كثاني مجموعته.