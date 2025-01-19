ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز العريض الذى حققه على دجوليبا المالي بنتيجة 6 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل صديق إيجولا هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثانى بعد صناعة من رمضان صبحى فى الدقيقة 10، ومصطفى فتحى فى الدقيقة 53، ورمضان صبحى فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 66، ويوسف أوباما فى الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يتأهل بيراميدز لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، كثانى مجموعته، بعد تصدر الترجى التونسى المجموعة بفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الترجي التونسى.. 13 نقطة

2- بيراميدز.. 13 نقطة

3- ساجرادا الأنجولى.. 5 نقاط

4- دجوليبا المالي.. 2 نقطة