شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يسجل الهدف الثالث لبيراميدز أمام دجوليبا المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى فتحى لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه فى شباك دجوليبا المالي بالدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي، خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.