شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع اتحاد الكرة على فتح القيد بعد سداد 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، توصلت لاتفاق مع مجلس اتحاد الكرة، حول موافقة الأخير على فتح القيد مقابل سداد النادى نصف مديونيته لدى الجبلاية، والبالغة 30 مليون جنيه.

وأوضح عبد الجواد، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون سبورت" أن مديونية الزمالك لاتحاد الكرة قيمتها 60 مليون جنيه، وتم الاتفاق على سداد الزمالك 30 مليون فى الأيام المقبلة، مقابل فتح القيد، على أن يتم جدولة النصف الثانى من المديونية على أقساط لمدة 6 أشهر.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، غدًا الأحد، موعدًا لزيارة مقر نادى الزمالك، في أول زيارة رسمية للنادى بعد فوز المجلس برئاسة الجبلاية.

ويستعد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للتواجد بكامل هيئته لاستقبال مجلس الجبلاية غدًا الأحد.

فى سياق آخر، يستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.