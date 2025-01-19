شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: لم ننظر لدجوليبا بتعالٍ ولا نفكر فى منافس ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير على دجوليبا المالي بستة أهداف دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية وكان رد فعلهم رائع بتسجيل ستة أهداف وتحقيق انتصار كبير.

وقال يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي، إن الفريق قدم مباراة قوية للغاية، ولم ينظر إلى المنافس بأي نظرة تعالٍ، ولعب بكل قوة، وهذا الفوز وضع بيراميدز ثانيا في المجموعة، وعلينا الآن الانتظار لحين إجراء القرعة وتحديد الفريق المنافس في ربع النهائي.

وحول تفضيله لأي منافس قال يورتشيتش إنه لا يمكن النظر في الأمر حاليا، لأن المباريات لا يزال أمامها وقت حيث تقام نهاية شهر مارس، والأمور من الممكن أن تتغير تماما، ومن الممكن الحديث عن تفضيل فريق على آخر، ولكن من يسعى للبطولة عليه التفكير في كل الاحتمالات وتحقيق الفوز على أي منافس.

يورتشيتش أكد أنه خلال لقاء دجوليبا فكر كثيرا في المباريات المقبلة، حيث يخوض 3 مواجهات مهمة أمام زد ثم الأهلي والزمالك، وبالتالي كانت التغييرات لمنح الفرصة للاعبين، وبالفعل قدم عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما رد فعل قويا، وسجلا هدفين، وكذلك اطمأن على بقية اللاعبين وأراح بعضهم في ظل الإجهاد من توالي اللقاءات محليا وقاريا.