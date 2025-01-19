شكرا لقرائتكم خبر عن القاشوطى: مصر إضافة قوية لبطولة قطر الدولية بحكم تاريخها فى الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

رحب عبد الله القاشوطي مدير الاتصال والتسويق ببطولة قطر الدولية للفروسية، بالبعثة المصرية المشاركة في جولات الدوحة للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

وقال مدير الاتصال والتسويق في بطولة قطر الدولية للفروسية، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري للفروسية على فيس بوك: "أرحب بالإخوة الأشقاء من جمهورية مصر العربية المشاركون في بطولة قطر الدولية للفروسية.. انقطعوا عن المشاركة الدولية منذ 15 عامًا، وعودتهم كانت خبرا سعيدا لنا".

وأضاف: "البعثة المصرية شاركت بـ 22 فارس وهي أكبر بعثة تخرج من مصر للمشاركة في البطولة الدولية على الأراضي القطرية".

وتابع: "مشاركة البعثة المصرية في بطولة قطر الدولية مميزة وهذا وفقًا للنتائج التي حققوها خلال الأيام الماضية".

واستطرد: "لا توجد أي منصات تتويج وإلا تكون مصر حاضرة بقوة، وهذا بفضل دعمهم للفرسان الذي رأينا منهم احترافية والتزاما كبيرا، وهذا انعكس على نتائجهم في البطولة".

وواصل مدير الاتصال والتسويق ببطولة قطر الدولية للفروسية، حديثه قائًلا: "مشاركة مصر بخيولها لأول مرة على المستوى الدولي بداية خير لمصر مستقبَلا ونتمنى لهم كل التوفيق ونرحب بيهم في بلدهم الثاني قطر".

وأكد القاشوطي: "بطولة قطر الدولية للفروسية لن تكون الأخيرة لمصر وسيتواجدون في النسخ المقبلة والفرسان المصريين هم إضافة لأي بطولة يشاركون بها بحكم التاريخ المصري في الفروسية".

وقال: "الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر جهوده واضحة منذ تولى المسئولية وهذا ظهر في دعمهم الكامل للفرسان المشاركين في البطولة بالمجموعة السابعة، وقدموا مستوى مشرف للفروسية المصرية".

وتابع: "بطولة دولية مثل المقامة في قطر، يحضر فيها فرسان عالميين من كل دول العالم مجرد المشاركة بها والاحتكاك بهم تمنح الفارس خبرة وقدرة على المنافسة".

وأنهى مدير التسويق والاتصال ببطولة قطر الدولية للفروسية، تصريحاته قائًلا: "المجموعة السابعة بالبطولة الدولية للفروسية، تضم منتخبات لها تاريخ وانجازات ملموسة مثل مصر وقطر والامارات والسعودية ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم بالبطولة".

جدير بالذكر أن البعثة المصرية للفروسية حققت 8 ميداليات متنوعة في بطولة قطر الدولية للفروسية المقامة حاليًا في الشقب بالعاصمة الدوحة.