شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينتقد كاف لعدم تطبيق VAR بدور المجموعات الأفريقى: سجلنا هدفا صحيحا تم إلغاؤه والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام أورلاندو التي أقيمت اليوم في ختام مرحلة المجموعات، لافتًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص وسجل هدفًا صحيحًا تم إلغاؤه.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: الخسارة اليوم أمر محزن جدًا بالنسبة إلينا، لكن لماذا لا يستخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تقنية «الفار» في دور المجموعات، خاصة أن دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الكبرى على المستوى التنافسي في القارة؟.

وأضاف المدير الفني: نلتمس العذر للحكام لأنهم لن يروا جميع الحالات التحكيمية بشكل واضح، ومن المهم أن تكون هناك مساعدة لهم، ويجب أن يعيد «كاف» النظر في عدم وجود «فار» في دور المجموعات.

وأشار كولر إلى وجود العديد من الغيابات في صفوف الفريق، إلى جانب الصعوبات بسبب السفر والرحلات الطويلة كما حدث في كوت ديفوار، لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس عذرًا، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة.