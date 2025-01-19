شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إبراهيم عادل: اللاعب ينتظر عرضا فرنسيا وبيراميدز لم يرد على خيتافى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن هناك عرضا فرنسيا ينتظر اللاعب خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عرض خيتافي.
وقال عباس، خلال تصريحات تليفزيونية: "خيتافي طلب إبراهيم عادل إعارة مقابل 150 ألف يورو لمدة 6 شهور".
وأضاف: "العرض المقدم لنادي بيراميدز فيه بند أحقية الشراء مقابل مليون نصف يورو وبيراميدز لم يرد على العرض".
وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على دجوليبا المالي بنتيجة 6 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
سجل صديق إيجولا هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثانى بعد صناعة من رمضان صبحى فى الدقيقة 10، ومصطفى فتحى فى الدقيقة 53، ورمضان صبحى فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 66، ويوسف أوباما فى الدقيقة 77.
بهذه النتيجة يتأهل بيراميدز لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، كثانى مجموعته، بعد تصدر الترجى التونسى المجموعة بفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة.
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