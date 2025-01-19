شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إبراهيم عادل: اللاعب ينتظر عرضا فرنسيا وبيراميدز لم يرد على خيتافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن هناك عرضا فرنسيا ينتظر اللاعب خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عرض خيتافي.

وقال عباس، خلال تصريحات تليفزيونية: "خيتافي طلب إبراهيم عادل إعارة مقابل 150 ألف يورو لمدة 6 شهور".

وأضاف: "العرض المقدم لنادي بيراميدز فيه بند أحقية الشراء مقابل مليون نصف يورو وبيراميدز لم يرد على العرض".

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على دجوليبا المالي بنتيجة 6 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.