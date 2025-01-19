شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 18 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها خسارة الأهلى من أورلاندو الجنوب أفريقى بدورى الأبطال بنتيجة 2 - 1، بجانب زيارة مجلس اتحاد الكرة لنادى الزمالك غدا.

بيراميدز يهزم دجوليبا بنصف دستة أهداف ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على دجوليبا المالي بنتيجة 6 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. مجلس اتحاد الكرة يزور نادى الزمالك غدا الأحد حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، غدًا الأحد، موعدًا لزيارة مقر نادى الزمالك، في أول زيارة رسمية للنادى بعد فوز المجلس برئاسة الجبلاية.

الزمالك يتفق مع زيزو على التجديد لمدة 3 مواسم قبل الإعلان الرسمي

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، بعد الوصول إلى نقطة اتفاق فى كافة الأمور المالية الخاصة ببنود ومنحة التعاقد وراتب اللاعب.

الأهلي يخسر من أورلاندو 2 - 1 ويفرط فى صدارة مجموعته بدوري الأبطال.. صور

خسر فريق الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، بينما تعادل للأهلي حسين الشحات، قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثانٍ.

جروس يستبعد الونش والسعيد من مواجهة إنيمبا النيجيري غداً استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على استبعاد الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد من مواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

فيفا يخطر الإسماعيلي برفض قيد الصفقات الجديدة

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استفسار النادي الإسماعيلي بخصوص غلق القيد مرة أخرى 8 يناير، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.