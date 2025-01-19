شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يزور نادى الزمالك غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، غدًا الأحد، موعدًا لزيارة مقر نادى الزمالك، في أول زيارة رسمية للنادى بعد فوز المجلس برئاسة الجبلاية.

ويستعد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للتواجد بكامل هيئته لاستقبال مجلس الجبلاية غدًا الأحد.

فى سياق آخر، يستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.