شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يسجل أول أهدافه مع بيراميدز هذا الموسم ويضيف الرابع أمام دجوليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز، أول أهدافه مع الفريق السماوى فى الموسم الحالى، وأضاف الهدف الرابع فى شباك دجوليبا المالي من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، لتصبح النتيجة 4 - 0 حتى الآن.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي، خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.