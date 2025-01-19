شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال ينقطع عن تدريبات الزمالك ويترقب حل أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع زياد كمال لاعب إنبى المعار إلى الزمالك، عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعدما طلب اللاعب قطع إعارته والعودة لصفوف إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يشارك زياد كمال فى التدريبات التى أقيمت أمس الجمعة واليوم السبت، وينتظر اللاعب حسم موقفه بين إدارتى الزمالك وإنبى.

ويترقب زياد كمال عقد جلسة مع مسئولي النادى الأبيض للاتفاق فيها على تقاضيه مستحقاته المالية المتأخرة بعد الاستقرار على عودته إلى ناديه.

ورفض زياد كمال عرض الزمالك الأول بشأن مستحقاته المالية والبالغة 4 ملايين جنيه، حيث يرغب النادي الأبيض في منحه 750 ألف جنيه، وهو ما يرفضه اللاعب ويتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

ووافق نادى إنبى على عودة زياد كمال في يناير خاصة أنه كان هناك بند في العقد يمنع عودة اللاعب دون موافقة النادى البترولى، ولكن تم الاتفاق على حل هذا الأمر بشكل ودى، ويتبقى فقط حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.