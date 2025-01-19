شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بيراميدز يواصل تهديد مرمى دجوليبا المالى بأقل مجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 30 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي التي تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومازال الفريق السماوى متقدمًا بنتيجة 2 - 0.

سجل صديق إيجولا هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثانى بعد صناعة من رمضان صبحى فى الدقيقة 10. وخلال الـ 30 دقيقة قام لاعبو بيراميدز بالسيطرة على مجريات المباراة بأقل مجهود، حيث يواصل الفريق السماوى تهديد مرمى دجوليبا.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي، خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.