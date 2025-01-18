الامارات | النصر بين الـ 4 الكبار «الأكثر تتويجاً» في تاريخ كرة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز النصر موقعه بين الأندية الأربعة الأكثر تحقيقاً للبطولات في تاريخ الكرة الإماراتية بالوصول إلى اللقب الـ20 عقب الفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري، بعد تغلبه على فريق قطر القطري 5-1، أول من أمس، في استاد آل مكتوم.

وتصدر نادي العين قائمة الأندية المحلية الأكثر تتويجاً بـ36 لقباً، يليه شباب الأهلي 34 لقباً، ثم الشارقة ثالثاً بـ21 لقباً.

وشهدت مباراة النصر وقطر حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي وعشاق العميد النصراوي أقدم الأندية الإماراتية، الذي عاد للتتويج ومنصات الذهب بعد خمسة أعوام من آخر بطولة حققها، وكانت بالفوز بلقب كأس المحترفين في 2020.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حميد الطاير لـ«الإمارات اليوم»: «النصر حقق بطولة مستحقة وهو يمثل الوطن، نشكر الجماهير، أهدافنا كانت واضحة، بالحصول على بطولة السوبر الإماراتي القطري، ونسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال الخليج للأندية، إضافة إلى عدم فقدان الفرصة في المنافسة على مركز متقدم ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، وتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى، والتأهل للمشاركة في بطولة خارجية الموسم المقبل».

وعن تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، قال حميد الطاير: «النصر يحتاج إلى الهدوء والاستقرار الفترة المقبلة أكثر من احتياجه لتدعيم الصفوف، حتى لا نعتمد أي قرار بشكل خاطئ أو متسرع، فالنصر كان في السنوات الماضية يجري تغييرات بشكل كبير على صعيد المدرب أو اللاعبين الأجانب في وسط الموسم، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تغيير النظام والاستقرار على الفريق واللاعبين حتى نهاية الموسم».

وتابع: «نعلم أن الفريق يحتاج إلى تدعيم في بعض المراكز، ولكن هذا لن يتم بسرعة، وسنأخذ وقتنا في اتخاذ القرار، وسيكون مدروساً، خصوصاً في الانتقالات الشتوية، إذ إنه من الصعب أن تجد لاعبين مميزين في هذه الفترة، وهو ما يدفع مجلس إدارة النادي إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار».

علي مبخوت يسجل في 8 بطولات

واصل الهداف التاريخي علي مبخوت هوايته في تسجيل الأهداف، بعدما أحرز هدفين للفريق في بطولة جديدة، ليكون بذلك قد سجل في ثماني بطولات هذا الموسم، هي: الدوري، كأس رئيس الدولة، كأس المصرف، كأس السوبر الإماراتي - القطري، دوري أبطال الخليج، تصفيات دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا، كأس العالم للأندية.