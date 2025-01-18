بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم ميلان ويصعد إلى المركز الرابع موقتا

الرياص - اسماء السيد - روما : ثأر يوفنتوس لخسارته أمام ضيفه ميلان في نصف نهائي الكأس السوبر الإيطالية مطلع العام الحالي وتغلب عليه 2 0 السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البلجيكي صامويل مبانغولا (59) والبديل الأميركي تيموثي وياه (63) هدفي يوفنتوس.

والفوز هو الأول ليوفنتوس في الدوري منذ 22 كانون الاول/ديسمبر وتحديدا بعد ثلاثة تعادلات تواليا أمام فيورنتينا 2 2 وتورينو وأتالانتا بالنتيجة ذاتها 1 1، فارتقى موقتا الى المركز الرابع برصيد 37 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر الذي يحل ضيفا على اتالانتا لاحقا.

يذكر ان يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم في الدوري لكنه راكم الكثير من التعادلات (13).

أما ميلان الذي كان هزم يوفنتوس 2 1 في نصف نهائي الكأس السوبر، فبقي ثامنا برصيد 31 نقطة لكنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها ضد جاره بولونيا.

جاءت المباراة سريعة ومليئة بالفرص في شوطها الأول وكاد ميلان يفتتح التسجيل بواسطة لاعب وسطه الهولندي الدولي تيجاني رايندرز (19). ثم تدخل حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو للتصدي لمحاولة جناح ميلان البرتغالي رافايل لياو (37).

وفرض يوفنتوس نفسه في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما سدد مبانغولا كرة ارتطمت بالمدافع البرازيلي ايمرسون رويال خادعة الحارس الفرنسي مايك مينيان (59).

ولم يكن ميلان افاق من الصدمة حتى تلقت شباكه هدفا ثانيا بامضاء البديل وياه الذي دخل مطلع الشوط الثاني (63).

وفي مباراة ثانية، تابع بولونيا صحوته مؤخرا وتغلب على مونتسا 3 1 ملحقا به الخسارة السادسة في آخر 7 مباريات ليبقى أسير المركز الأخير مع 13 نقطة.