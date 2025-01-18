بطولة فرنسا: فوز رابع تواليا لباريس سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس : حقق باريس سان جرمان المتصدر فوزه الرابع تواليا بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه لنس الى فوز 2 1 السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 46 نقطة محافظا بمفرده على سجله الخالي من الهزائم منذ مطلع الموسم الحالي ومتقدما بفارق 10 نقاط موقتا عن منافسه المباشر مرسيليا الذي يستضيف ستراسبورغ الاحد.

ويأتي هذا الفوز بعد تعزيز نادي العاصمة صفوفه بالتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بعقد يمتد حتى 2029، بعدما كان عراب فوز نابولي بلقبه الثالث في الدوري الإيطالي في عام 2023. سيصبح أول لاعب جورجي على الاطلاق يدافع عن قميص سان جرمان.

سجل 30 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 107 مباريات مع نابولي ضمن مختلف المسابقات. وسيرتدي كفاراتسخيليا رقم نجم سان جرمان السابق، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لنس التسجيل عبر الأنغولي مبالا نزولا بعد مرور 36 دقيقة لكن فريق العاصمة رد بهدفين في الشوط الثاني أولا من خلال إدراكه التعادل بواسطة الإسباني فابيان رويس (59) قبل ان يمنحه برادلي باركولا هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

خاض سان جرمان المباراة في غياب قائده ومدافعه البرازيلي ماركينيوس المصاب، وجناحه عثمان ديمبيليه المريض.

وجد سان جرمان صعوبة في اختراق دفاعات لنس في الشوط الأول، في المقابل أقلق نزولا وزميله في خط الهجوم غودين كوياليبو من جمهورية إفريقيا الوسطى راحة دفاع الضيوف ونجح الأول في افتتاح التسجيل مستغلا ركلة ركنية ليتابع كرة زاحفة داخل الشباك.

وظهر سان جرمان بوجه مغاير في الشوط الثاني وتحرك جناحاه باركولا وديزيريه دويه بشكل أفضل ونجح الأول في تمرير كرة حاسمة باتجاه رويس ليدرك التعادل (59).

وأثمر ضغط سان جرمان هدف الفوز آواخر المباراة عندما اطلق باركولا كرة قوية عانقت شباك أصحاب الأرض قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وتنتظر سان جرمان مواجهة قوية في دوري أبطال عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء المقبل في مباراة في غاية الأهمية للفريقين اللذين يعانيان كثيرا في البطولة القارية هذا الموسم حيث يحتل سيتي المركز الثاني والعشرين وسان جرمان الخامس والعشرين من أصل 36 فريقا.