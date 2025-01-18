الامارات | الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي "كأس اليد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريقا الشارقة وشباب الأهلي، موعداً في السابع من مارس المقبل، في نهائي مسابقة "كأس الاتحاد" لكرة اليد، عقب تخطيهما اليوم السبت، عقبة الدور نصف النهائي، بتحقيق "الملك" لانتصارٍ مستحق على فريق النصر بنتيجة (33-25) في لقاء أقيم على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وفوز "فرسان دبي" على مليحة بنتيجة (26-20) في مباراة استضافتها صالة نادي النصر.

ونجح شباب الأهلي في بسط هيمنته منذ بداية المباراة، وانهاء الشوط الأول متقدماً على مليحة بفارق سبعة أهداف وبنتيجة (15-8)، قبل أن يحافظ شباب الأهلي على الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وحسم المباراة لصالحهم (26-20).

بدوره، عانى الشارقة خلال المراحل الأولى للقاء النصر، قبل أن يتمكن "الملك" تدريجياً من استعادة زمام المبادرة وإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق خمسة أهداف (14-9)، وإكمال المهمة خلال الشوط الثاني نحو تسجيل فوزه الصريح بواقع (33-25).