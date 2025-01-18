شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء محمد يحيى سباعي ناشئ الإسكواش الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تقرر إقامة عزاء محمد يحيي سباعي، ناشئ نادي الشمس للإسكواش، بعد غدٍ الإثنين، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وودع يحيى سباعي ناشئ الإسكواش بنادي الشمس، عالمنا أمس الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركته في مباراة ببطولة بلاك بول.

من جانبه، نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي توفى عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للإسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادًا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدًا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع.