شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: جماهير المصري كلمة السر ومفتاح تحقيق الفوز أمام بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، أن تركيز الفريق منصب على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بلاك بولز بالكونفدرالية، لتحقيق الصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال علي ماهر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي استعدادًا للمباراة المرتقبة: جماهير المصري كلمة السر ومفتاح تحقيق الفوز، ومستوى اللاعبين يتطور بمرور الوقت وحزين لإصابة الشامي وندرس البدائل لتعويضه.

أضاف مدرب المصري: تركيزنا كبير في مباراة الغد وليس أمامنا إلا الفوز للصعود، وسعيد بمستوى لاعبي المصري وروحهم القتالية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالمصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضًا.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.