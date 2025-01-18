شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخسر من الكاميرون 1 - 0 وتبخر حلم الوصول لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة بقيادة مصطفى منير، أمام الكاميرون بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم السبت فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الإثنين الماضى انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين فوز الكاميرون 6-0.

واختار مصطفى منير المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة هن، كنزى محمد جمال، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس، لوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، وحسنى نصر مسئول المهمات.