شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات والشناوي وكهربا على دكة بدلاء الأهلي أمام أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كل من محمد الشناوي ويوسف أيمن وكهربا وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة أورلاندو على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.