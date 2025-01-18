شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة أورلاندو.. والجهاز الفني يُعاين الملعب والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، والمقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض استاد القاهرة قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة التي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل اعتلاء قمة المجموعة الثالثة.

وتأهل الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.