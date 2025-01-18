شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يطالب لاعبى منتخب اليد بالصدارة أمام كرواتيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حرص باستور المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد على عقد اجتماع مع لاعبي المنتخب داخل فندق الإقامة اليوم، وشرح نقاط القوة والضعف لدى منتخب كرواتيا من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق المنافس.

وطالب باستور اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة كرواتيا من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو التأهل للأدوار النهائية بالبطولة.

ويرى باستور أن مواجهة كرواتيا مهمة للغاية في مشوار الفراعنة ببطولة العالم كونها تقام أمام المنافس المباشر على صدارة المجموعة ، والتي ستحدد معالم الطريق في بطولة العالم .

رفع الجهاز الفني حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة كرواتيا غدا بالجولة الثالثة لبطولة العالم ، وكان منتخب مصر حقق الفوز في أول مباراتين له بالبطولة أمام كل من الأرجنتين والبحرين.