شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة أورلاندو فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر قبل مباراة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اليوم، السبت، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

سبق للأهلي أن لعب سبع مباريات مع أورلاندو بايرتس، منها خمس مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتان في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مباريات، أحرز لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف، والطريف أن الفوز الوحيد للأهلي كان في نهائي دور الأبطال 2013، وتوج الأهلي بكأس البطولة، بينما لم يتوج أورلاندو بايرتس بأي بطولة في المواسم التي واجه فيها الأهلي، وهو أول فريق من جنوب أفريقيا يفوز ببطولة أفريقية عندما فاز بكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1995، والتي أهلته ليفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه علي شبيبة القبائل الجزائري.

أما على مستوى مواجهات الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا، فقد واجه الأهلي سبعة أندية من جنوب إفريقيا خلال تاريخه الأفريقي وهي: صن داونز، كايزر شيفز، أورلاندو بايرتس، أجاكس كيب تاون، بلاتينيوم ستارز، سوبر سبورت، بيدفيست ويتس، أقيمت خلالها 33 مباراة، فاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة وتعادل في إحدى عشرة مباراة وفازت أندية جنوب أفريقيا في عشر مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 40 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.



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قميص الشناوي وعلم الاهلي



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قميص كهربا



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