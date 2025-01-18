شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الإسماعيلي برفض قيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استفسار النادي الإسماعيلي بخصوص غلق القيد مرة أخرى 8 يناير، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.

وأرسل النادي الإسماعيلي خطابا رسميا لـ"فيفا"، يوم 9 يناير الماضي متسائلا عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة، موضحا فى خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى.

وجاء رد فيفا، على خطاب الإسماعيلي، في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد تم بشكل تلقائي وغير طوعي، فى سيستم تسجيل اللاعبين "TMS".

وخاطب النادي الإسماعيلي فيفا مرة أخرى يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع مجموعة من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسئول عن خطئه حتى لا يدخل النادي النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين.

ورد فيفا على خطاب الإسماعيلي قائلا، "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين، الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسئول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين".

بناءً على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا.