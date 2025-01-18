شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعة 11 مساءً منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كل من كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، أمينة عرفي، وروان العربي، تأهلوا إلى الدور نصف النهائي ببطولة كليفلاند، وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

ـ طارق مؤمن والانجليزي محمد الشوربجي.

ـ كريم عبد الجواد والإنجليزي مروان الشوربجي

ـ أمينة عرفي واليابانية ساتومي

ـ روان العربي والأمريكية أماندا صبحي

وتصنف بطولة كليفلاند بأنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.