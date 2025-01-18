شكرا لقرائتكم خبر عن استند على الزجاج وسقط فجأة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة محمد يحيى ناشئ الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 18 يناير 2025 01:15 م
ودع محمد يحيى ناشئ الاسكواش بنادي الشمس عالمنا عن عمر لم يتجاوز الـ 17 عاماً، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بالملعب على هامش مشاركته في بطولة بلاك بول.
وكشف مصدر تفاصيل اللحظات الأخيرة في عمر اللاعب، والذي توقف فجأة خلال المباراة وأشار بصوت خافت إلى أنه يشعر بالتعب، قبل أن يستند على الحائط الزجاجي ثم سقط فجأة على أرض الملعب.
وأضاف المصدر، أنه تم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت اللاعب إلى المستشفى، ليتم تشخيص حالته بسكتة قلبية مفاجئة، وبعد نقله إلى العناية المركزة فارق الحياة.
ونعى نادي الشمس، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، محمد يحيى سباعي ناشئ النادي للاسكواش، والذي توفي أمس، الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في بطولة بلاك بول.
وتقام ظهر اليوم، السبت، صلاة الجنازة على اللاعب محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس للاسكواش، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
من جانبه، نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، كما قرر الاتحاد تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حداداً على اللاعب.
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