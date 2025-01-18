شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد ربيعة مدافع سموحة لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم محمد ربيعة مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم دفاع الفريق.

وطرح أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي فكرة التعاقد مع محمد ربيعة خلال يناير الجاري، بسبب لعنة الإصابات التي طاردت الفريق الفترة الماضية، حيث يعاني المغربي أشرف داري من إصابة ستبعده عن الملاعب عدة أسابيع، بالإضافة إلى تراجع مستوى الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بجانب خروج يوسف أيمن المدافع من حسابات كولر لأسباب فنية.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر رفض فكرة ضم محمد ربيعة بسبب كبر سنه (30 عاماً)، وهي نفس وجهة نظر إدارة النادي.