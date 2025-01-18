شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء أورلاندو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، نظيره أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، فقد واجه الأهلي سبعة أندية من جنوب إفريقيا خلال تاريخه فى 33 مباراة، فاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 11 لقاء وفازت أندية جنوب أفريقيا فى عشر مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 40 هدفاً وتلقت شباكهم 33 هدفاً.

والتقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «16 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «7 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز "مباراتين".

ويعد خالد بيبو، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

صعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.