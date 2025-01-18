شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الاسكواش ورئيس نادى الشمس فى تشييع جثمان اللاعب محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت أسرة الاسكواش وأسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس على تشييع جثمان اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش، بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتوفى محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس ولاعب الاسكواش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضية، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى محمد يحيى سباعي، الذى توفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي ومن المنتظر أن يتوافد عدد كبير من اللاعبين وأعضاء اتحاد الاسكواش لوداع اللاعب الشاب.