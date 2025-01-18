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الزمالك يرتدى الزى الأبيض فى مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية غدًا

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  • الزمالك يرتدى الزى الأبيض فى مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية غدًا 1/3
  • الزمالك يرتدى الزى الأبيض فى مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية غدًا 2/3
  • الزمالك يرتدى الزى الأبيض فى مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية غدًا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 18 يناير 2025 12:45 م

عٌقد صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا (2)
الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا
وفد الزمالك فى الاجتماع الفني لمباراة إنيمبا

وفي المقابل سيرتدي فريق إنيمبا زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي  فريق إنيمبا بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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