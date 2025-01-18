شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة دجوليبا المالى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق دجوليبا المالى في الجولة السادسة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا .

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل فى مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.