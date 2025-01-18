شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع زيزو على التجديد لمدة 3 مواسم قبل الإعلان الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، بعد الوصول إلى نقطة اتفاق فى كافة الأمور المالية الخاصة ببنود ومنحة التعاقد وراتب اللاعب.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن إدارة نادى الزمالك تؤخر الإعلان الرسمي عن تجديد عقد زيزو لأنها تضع سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، ومقدمات عقود الموسم الجديد، على رأس أولوياتها، فضلاً عن أنها ترغب فى حسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم دفعة واحدة.

ووصل مسئولو نادى الزمالك مع زيزو إلى صيغة اتفاق حول الإعلان الرسمي عن تجديد عقده لنادى الزمالك، حيث أبلغ اللاعب الإدارة بأنه ليس لديه أزمة فى حسم ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وبعدها التفرغ لملف التجديد.

وانفرد زيزو بالمركز السادس فى قائمة هدافي القلعة البيضاء التاريخيين بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام حرس الحدود، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 85 هدفا في مختلف المسابقات، وتخطى زيزو بذلك الهدف، الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق وصاحب الـ 84 هدفا.