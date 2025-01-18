شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للمصري ينهى إجراءات سفر محمد الشامي لإجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الطبي للنادي المصري على ترتيب إجراءات جراحة الرباط الصليبي لمحمد الشامي مهاجم الفريق، بعدما أثبتت الأشعة إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع، ومن المقرر أن يجري محمد الشامي جراحة الصليبي خارج مصر.

جدير بالذكر أن الشامي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فريق فاركو والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون مقابل، ليخضع اللاعب لفحوصات الرنين المغناطيسي مساء اليوم الجمعة والتي أثبتت فى نهايتها تعرض اللاعب لتلك الإصابة.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالمصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.