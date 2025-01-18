القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو فى دورى أبطال أفريقيا اليوم

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السادسة مساء اليوم، مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأورلاندو فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تنقل مباراة الأهلى وأورلاندو على قناة بى إن سبورتس 6 بتعليق أحمد عبده.

وصعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.