شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مشجع يدعمون الأهلي أمام أورلاندو الليلة فى ختام دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

يحضر 30 ألف مُشجع مباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، والمقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة الليلة والتي يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل اعتلاء قمة المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري واللذين خرجا من سباق التأهل.

وتأهل الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.