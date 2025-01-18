شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل وماييلى والكرتى يغيبون عن بيراميدز أمام دجوليبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش مباراة مهمة في التاسعة مساء اليوم السبت حينما يستضيف نظيره دجوليبا المالى باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في مباراة يتطلع فيها الفريق السماوى لحسم صدارة المجموعة بعد التأهل الرسمي للدور ربع النهائي للبطولة، حيث يحتاج بيراميدز للفوز مع تعثر الترجى التونسى بالخسارة أو التعادل في مباراة ساجرادا اأنجولى ليحسم المركز الأول.

ويغيب عن بيراميدز فى مباراة دجوليبا المالى الليلة كل من إبراهيم عادل ووليد الكرتي وفيستون ماييلى لحصولهم علي إنذارين.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

يدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.