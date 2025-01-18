شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح الأقرب لحل أزمة وسط ملعب الزمالك أمام إنيمبا فى الكونفدرالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الجهاز الفني للزمالك أزمة فى خط الوسط قبل مواجهة إنيمبا النجيري، في المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد فريق الزمالك جهود نبيل عماد دونجا في مباراته المقبلة بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد أمام إنيمبا النيجيري بالجولة الختامية للبطولة الأفريقية، لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على 3 إنذارات بالكونفدرالية آخرها أمام بلاك بولز بالجولة الخامسة والتي تأهل من خلالها الزمالك إلى ربع نهائي البطولة.

واستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على الدفع بـ أحمد فتوح بجوار محمد شحاتة فى وسط الملعب، على أن يتواجد المغربى محمود بنتايج في الجبهة اليسرى خاصة بعد تعرض محمد السيد للإصابة أيضاً.