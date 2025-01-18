شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء أورلاندو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس فى السادسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وصعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة، يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

1_ أورلاندو بيراتس 11 نقطة

2_ الأهلى 10 نقاط

3_ شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط

4_ استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.