شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا المالى.. إيجولا ومروان فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق دجوليبا المالى في الجولة السادسة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام دجوليبا المالى مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل جولة من النهاية.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

يدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.