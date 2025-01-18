شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام أورلاندو بيراتس اليوم.. عمر كمال الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، نظيره أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويفقد المارد الأحمر فى مباراة الليلة جهود كل من يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه، وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة، وطاهر محمد طاهر الذى يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى، بجانب عمر كمال عبد الواحد الذي يعاني من إصابة فى الركبة، وعلى معلول لعدم القيد وحمزة علاء لأسباب فنية بجانب رحيل بيرسى تاو لقطر القطري. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الحشات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

وصعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.