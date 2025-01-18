شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الزمالك جهود 6 لاعبين قبل مواجهة إنيمبا النيجيري في المباراة، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالى:

1- عبد الله السعيد "إصابة في العضلة الأمامية".

2- أحمد حمدى "تأهيل من الصليبى".

3- ناصر ماهر "تأهيل من العضلة الخلفية".

4- محمد حمدى "تعافى من الإصابة ولكن ممنوع من الالتحام بأمر الطبيب".

5- الونش "إصابة في الفخذ".

6- محمد السيد " آلام في الرباط الداخلي".

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز الموزمبيقي فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على بلاك بولز الموزمبيقى في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وأصبحت مباراته المقبلة أمام أنيمبا تحصيل حاصل.

وجاء تأهل الزمالك ليضمن الحصول على 550 ألف دولار بعد الوصول لربع النهائي، وفقا لمكافآت الاتحاد الأفريقى "كاف"، ويسعى الزمالك للتتويج باللقب لحصد المكافآت والتي تصل إلى 2 مليون دولار.

ووفقا لجوائز كاف الخاصة بالكونفدرالية، فيحصل البطل على 2 مليون دولار، والوصيف مليون دولار، دور نصف النهائي 750 ألف دولار، بينما فرق ربع النهائي 550 ألف دولار.

وافتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد