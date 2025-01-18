شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشمس ينعي محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نعى نادي الشمس، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، محمد يحيى سباعي ناشئ النادي للاسكواش، والذي توفي أمس، الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته في بطولة بلاك بول.



نادي الشمس

وتقام ظهر اليوم، السبت، صلاة الجنازة على اللاعب محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس للاسكواش، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

من جانبه، نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي توفى عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".